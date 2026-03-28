В Липецке состоится ярмарка учебных мест «Образование и карьера»

Школьники смогут пообщаться с представителями приемных комиссий и узнать об условиях поступления.

Источник: Национальные проекты России

Ярмарка учебных мест «Образование и карьера» пройдет 28 марта в Липецке в соответствии с целями национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в региональном проектном офисе администрации Липецкой области.

Мероприятие объединит 12 вузов и колледжей Липецкой области и предоставит ученикам 8−11-х классов возможность напрямую пообщаться с представителями приемных комиссий, узнать о востребованных профессиях и условиях поступления. На ярмарке будут организованы консультации с представителями учебных заведений региона, профориентационное тестирование для определения склонностей и компетенций и зона виртуальной реальности для примерки профессий будущего.

Также гости смогут посетить мастер-классы от партнеров и задать вопросы о перспективах трудоустройства по выбранной специальности. Особое внимание будет уделено профессиям, востребованным на рынке труда Липецкой области: медицине, ИТ-сфере, сельскому хозяйству и промышленности.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.