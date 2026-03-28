Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Второе национальное исследование качества образования пройдет в Беларуси в 2026

Минобразования предупредило об исследовании качества образования в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Второе национальное исследование качества образования пройдет в Беларуси в 2026 году. Подробности сообщили в Министерстве образования.

В ведомстве напомнили, что первое исследование качества образования состоялось в 2023 году. И уточнили, что речь идет не о проверке знаний по отдельным предметам — это комплексное исследование на умение применять в жизни те знания, которые были получены на уроках.

В Минобразования заметили, что по итогам первого цикла НИКО были сделаны основные выводы. С учащиеся наиболее успешно справились заданиями по финансовой и читательской грамотности. А чуть менее успешно — по математической и естественно-научной.

«Примечательно, что практически не было отличий в результатах девушек и юношей», — обратили внимание в ведомстве.

Вместе с тем лучше всех с диагностической работой справились учащиеся лицеев, а за ними следуют учащиеся гимназий и средних школ, следом — лицеев.

В Министерстве образования заметили, что участники первого цикла национального исследования качества образования уже вступили во взрослую жизнь. Для них задания по функциональной грамотности теперь не учебные, а реальность — студенческая, профессионально-трудовая, семейная, общественная.