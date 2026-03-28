Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детям до 16 лет запретили пользоваться соцсетями в Индонезии

Детям в Индонезии запретили пользоваться соцсетями, чтобы защитить их от кибербуллинга.

Источник: Комсомольская правда

В Индонезии детям до 16 лет запретили пользоваться социальными сетями. Об этом сообщает агентство Киодо.

Ограничение вступило в силу 28 марта. Оно касается как создания, так и ведения аккаунтов. Власти объясняют меру необходимостью защитить подростков от кибербуллинга, интернет-зависимости и вредного контента.

Индонезия стала первой страной в Азии, принявшей такой запрет. Его поддержала национальная ассоциация учителей. В то же время правозащитники считают, что подобные ограничения могут нарушать право детей на свободу выражения. Отмечается, что запрет может затронуть и финансовую сторону жизни подростков. Некоторые из них зарабатывают в соцсетях и помогают семьям.

Напомним, о введении подобных ограничений ранее говорили и в России. Причем еще в 2025 году. Тогда отдельные депутаты предлагали рассмотреть возможность ограничений по примеру других стран. Однако в Госдуме отмечали, что такие инициативы не прорабатываются.