Детям до 16 лет запретили пользоваться соцсетями в Индонезии

В Индонезии детям до 16 лет запретили пользоваться социальными сетями. Об этом сообщает агентство Киодо.
Ограничение вступило в силу 28 марта. Оно касается как создания, так и ведения аккаунтов. Власти объясняют меру необходимостью защитить подростков от кибербуллинга, интернет-зависимости и вредного контента.
Индонезия стала первой страной в Азии, принявшей такой запрет. Его поддержала национальная ассоциация учителей. В то же время правозащитники считают, что подобные ограничения могут нарушать право детей на свободу выражения. Отмечается, что запрет может затронуть и финансовую сторону жизни подростков. Некоторые из них зарабатывают в соцсетях и помогают семьям.
Напомним, о введении подобных ограничений ранее говорили и в России. Причем еще в 2025 году. Тогда отдельные депутаты предлагали рассмотреть возможность ограничений по примеру других стран. Однако в Госдуме отмечали, что такие инициативы не прорабатываются.