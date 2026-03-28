В Курчатове Курской области прошел фестиваль «РОБОПРОАТОМ»

Участники представили разработки, ориентированные на решение прикладных задач в атомной отрасли.

Источник: Национальные проекты России

Фестиваль научно‑технического творчества «РОБОПРОАТОМ» состоялся 18 марта в городе Курчатове Курской области в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в городском комитете образования.

Участниками стали восемь команд учеников школ города Курчатова. Они представили прототипы устройств, созданных с применением подручных материалов, наборов Lego, платформ Arduino и Raspberry Pi. Разработки были ориентированы на решение прикладных задач атомной отрасли: транспортировку грузов и радиоактивных отходов, очистку помещений, выполнение ремонтных работ внутри реакторов и разбор конструкций. Также прошли состязания роботов: бег на 400 см, эстафета и драг‑рейсинг.

«Открытый фестиваль должен стать ежегодным городским мероприятием, потому что именно здесь раскрываются таланты школьников и повышается престиж инженерных профессий. Участие в фестивале поможет ребятам усовершенствовать навыки конструирования и программирования, повысит мотивацию к изучению высоких технологий и профессиональной ориентации, занять активную жизненную позицию, способствующую самореализации в обществе», — отметила директор центра развития образования города Курчатова Оксана Осетрова.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.