Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

2024 пьяных водителя выявили в Нижегородской области в 2026 году

Многие отказались от медицинского освидетельствования.

Источник: Живем в Нижнем

С начала года сотрудники нижегородской Госавтоинспекции привлекли к ответственности 2024 пьяных водителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

У 1,7 тысячи нарушителей состояние опьянения было установлено, при этом 821 задержанный отказался проходить процедуру освидетельствования. Еще 237 водителей сели за руль в нетрезвом виде повторно, поэтому им грозит не административное, а уголовное наказание.

В ГАИ напоминают, что за пьяную езду и отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок до 2 лет. Если же граждане вновь садятся за руль после употребления спиртного, им может грозить даже лишение свободы с конфискацией транспортного средства.

Ранее мы писали, что пять ДТП с электросамокатами зарегистрировали в Нижнем Новгороде с начала 2026 года.