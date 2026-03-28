2024 пьяных водителя выявили в Нижегородской области в 2026 году

В ГАИ напоминают, что за пьяную езду и отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок до 2 лет. Если же граждане вновь садятся за руль после употребления спиртного, им может грозить даже лишение свободы с конфискацией транспортного средства.