2024 пьяных водителя выявили в Нижегородской области в 2026 году

С начала года сотрудники нижегородской Госавтоинспекции привлекли к ответственности 2024 пьяных водителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.
У 1,7 тысячи нарушителей состояние опьянения было установлено, при этом 821 задержанный отказался проходить процедуру освидетельствования. Еще 237 водителей сели за руль в нетрезвом виде повторно, поэтому им грозит не административное, а уголовное наказание.
В ГАИ напоминают, что за пьяную езду и отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок до 2 лет. Если же граждане вновь садятся за руль после употребления спиртного, им может грозить даже лишение свободы с конфискацией транспортного средства.
