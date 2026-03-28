Статуэтки сусликов в Красноярске нарядили в индийском стиле

КРАСНОЯРСК, 28 марта, ФедералПресс. Бронзовые статуэтки сусликов, размещенные в разных частях Красноярска, нарядили в индийском стиле. Изображениями красноярцы поделились в соцсетях.

В частности, суслику по имени Страж примерили шаровары из ярко-зеленой парчи, украшенные расписанным золотом поясом со стразами, а на его голове — тюрбан из золотой потали с пером.

Суслики-молодожены тоже преобразились. Мальчик предстал в белой атласной рубахе, расшитой золотой тесьмой, в кафтане из парчи бронзового цвета и поясом с золотой тесьмой и брошью, а на голове — тюрбан из золотой потали с пером.

Суслик по имени Речник появился в сари из ярко-синей парчи с золотой тесьмой и расшитым стразами поясом. Головным убором стала красно-оранжевая чалма. Близлежащую к нему лодку украсили цветочной гирляндой.

Акция была приурочена к старту показа российско-индийского кинопроекта «Королек моей любви».

Ранее в беседе с «ФедералПресс» режиссер Владимир Копуш рассказал о перспективах развития кинематографа в Сибири.

Фото предоставлено пресс-службой телеканала.