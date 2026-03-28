Проект «Слияния. Выставка о совпадениях и стечениях обстоятельств» открылся в художественном музее.
Экспозиция стала подарком городу в юбилейный год идеолога проекта- 30-летия нижегородского кампуса Высшей школы экономики Вышки и 130-летия НГХМ, впервые решившегося на такой проект. Правда о самой Вышке на выставке нет практически ничего. Её основная тема — Стрелка. Слияние Оки и Волги стало главным в понимании Нижнего и людей, в нём живущих.
В экспозиции живописные этюды художников XIX века перекликаются с личными историями ключевых фигур Нижнего Новгорода — Максима Горького, Ростислава Алексеева и других людей, прославивших город. Необычное архитектурное решение выставки — также- слияние, а огромная синяя инсталляция — гора с шариками, олицетворяет Волгу.
Великой реке посвящены и многие картины, вошедшие в экспозицию. От портрета одного из бурлаков — полотна «Бурлак»- эскиза к «Бурлакам на Волге» Репина и «Нижний Новгород. Вид с реки» Бенуа, до знаменитого «Заката» Юона. Авторы утверждают, что даже вид из окна Губернаторского дома на Стрелку, на третьем этаже которого и расположилась экспозиция, вторит смыслам: реальный пейзаж становится полноправным участником выставки.
В нее вошло более ста экспонатов из Русского музея, Музея архитектуры имени Щусева и других музеев. Самый ранний из них — французская гравюра с картой Волги 1659 года. Рядом с ней соседствуют советские барельефы, объекты, созданные современными художниками. Одну из них — «Предел усталости металла», автор завершила несколько дней назад.
Посетить выставку можно до 7 июня.
0+
