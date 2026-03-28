В Ачинске принимают заявки на замену топливных котлов в частных домах

В администрации Ачинского муниципального округа состоялась встреча с подрядчиком, который будет устанавливать современные твердотопливные котлы в частных домах. Специалисты организации приступают к обходу домов участников программы. Уточнят технические детали, согласуют график работ и ответят на вопросы жителей. Напомним, что замена старых печей и котлов с ручной загрузкой на автоматические для собственников бесплатны. Прием заявок еще идет, все подробности можно уточнить здесь. Работы проводятся в рамках федеральной программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие». В ней участвуют несколько городов края, в том числе, и Красноярск, где только в течение 2025 года было установлено более 1000 твердотопливных котлов.