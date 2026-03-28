Хоккеисты в новом нижегородском ледовом дворце сыграют уже этим летом

В Нижнем Новгороде полностью завершилось строительство нового Ледового дворца на Стрелке. Современная арена, рассчитанная на 12 200 зрителей, уже прошла все необходимые проверки и готова к работе. Болельщикам не придется долго ждать: первые тестовые матчи на новой площадке запланированы на это лето. А уже в следующем сезоне хоккейный клуб «Торпедо» официально сменит «прописку» и начнет проводить свои домашние встречи на этой современной арене. Объект получил «зеленый свет» после тщательной инспекции, в которой участвовали представители Континентальной хоккейной лиги. Ранее ход работ лично проверяли вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко и президент КХЛ Алексей Морозов. Фактически здание было почти готово еще в конце прошлого года — тогда строительная готовность составляла 99%. За прошедшее время специалисты завершили финальные работы и провели пусконаладку всех систем, чтобы дворец соответствовал самым строгим международным стандартам.