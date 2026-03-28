Туроператоры и блогеры из Китая познакомятся с городом Сочи

Ознакомительная поездка для туроператоров и блогеров из Китая стартовала в Сочи в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в городском агентстве инноваций и коммуникаций.
Программа туристического визита включает участие в ежегодном фестивале New Star Camp на курорте «Роза Хутор». Также делегаты посетят игорную зону «Красная Поляна», познакомятся с ведущими курортами, туристическими продуктами и местными производствами, подробно изучат инфраструктуру горного кластера и обсудят возможности адаптации сервиса для туристов из Китая. Кроме того, зарубежные туроператоры встретятся с представителями российского туристического бизнеса, заинтересованными в работе с китайским рынком.
«По экспертным оценкам, Сочи принял около трети китайских туристов, посетивших Краснодарский край. Видим перспективные векторы сотрудничества, в том числе в сфере гостеприимства, обязательно будем их развивать. Сочи всегда славился своим радушным приемом. Мы готовы предложить туристам из Поднебесной высокий сервис, прекрасные природные достопримечательности, новые направления агро- и гастротуризма, обширную событийную программу», — отметил глава Сочи Андрей Прошунин.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.