Скрывать номера на парковках в Краснодаре станет сложнее — появятся камеры

В Краснодаре усилят борьбу с недобросовестными автомобилистами, которые снимают регистрационные номера с машин на платных муниципальных парковках. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов.
«Пока шёл по улице Красноармейской на совещание, обратил внимание на то, как паркуются наши жители. Водители занимают места на муниципальной парковке и снимают номера, чтобы не получить штраф за неоплату. И они их не получат, но это пока что», — написал Евгений Наумов в Telegram.
По его словам, город уже начал закупки стационарных камер. Новое оборудование позволит фиксировать как сам факт снятия номеров, так и регистрационный номер автомобиля до и после этого действия. Полученные материалы будут направляться в административную комиссию, нарушители получат штрафы за неоплату парковки.
Евгений Наумов призвал жителей не нарушать закон в попытке сэкономить на услуге. «Заплатить всё равно придётся, только в разы больше», — предупредил мэр Краснодара.
Ранее «Югополис» сообщал, что с 1 апреля в Краснодаре продлят период оплаты муниципальных парковок. Решение принято по просьбам жителей на фоне перебоев с интернетом.