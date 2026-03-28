Киндер-сюрприз с наркотиками обнаружили у нижегородца около станции метро

Мужчина скинул капсулу из-под шоколадного яйца и был задержан.

Источник: Живем в Нижнем

Полицейские поймали нижегородца, у которого был с собой киндер-сюрприз с запрещенным веществом внутри. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

33-летнего мужчину остановили у станции метро «Заречная» для проверки документов. Во время общения с правоохранителями местный житель выбросил из кармана кофты пластиковую капсулу из-под шоколадного яйца. При осмотре предмета было обнаружено два пакетика с неизвестным веществом.

Экспертиза показала, что изъятое — наркотик массой 0,632 грамма. Возбуждено уголовное дело. Фигурант задержат в административном порядке за неповиновение сотруднику полиции.

Ранее мы писали, что дзержинские полицейские нашли в посылке осужденному головку чеснока с марихуаной.