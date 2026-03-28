В Ставрополе предотвращен теракт против сотрудника правоохранительных органов

При задержании злоумышленника его дистанционно взорвали украинские спецслужбы.

Источник: Комсомольская правда

В Ставрополе сотрудники ФСБ предотвратили диверсионно-террористический акт против работника правоохранительных органов и членов его семьи. Об этом сообщили в спецслужбе.

По данным ведомства, гражданин России 1995 года рождения выполнял задание украинских спецслужб. Он достал из схрона самодельное взрывное устройство, чтобы подорвать личный автомобиль жертвы. В ФСБ России уточнили, что фигурант сам инициативно вышел на связь с украинским куратором через мессенджер Telegram.

Когда сотрудники спецподразделения ФСБ попытались задержать диверсанта, его украинский куратор дистанционно привел в действие самодельное взрывное устройство. От полученных ранений преступник скончался на месте. Сотрудники органов безопасности и гражданское население при этом не пострадали. При осмотре места происшествия силовики обнаружили и изъяли второе взрывное устройство.

Ранее KP.RU писал, что ФСБ предотвратила теракт Киева в университете МВД в Новороссийске.