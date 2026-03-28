Омские хирурги спасли почку молодого спортсмена

Уникальную операцию провели специалисты БСМП № 1.

Источник: Минздрав Омской области

Омские врачи спасли почку 26‑летнего профессионального спортсмена. Теперь он сможет вернуться в большой спорт.

Всё началось с тренировки, во время которой мужчина получил серьёзную травму, приведшей к разрыву почки и внутреннему кровотечению. Пострадавшего экстренно госпитализировали.

Раньше в подобных случаях орган зачастую удаляли. Причина в том, что из‑за особой рыхлости структуры почку практически невозможно ушить при полостных операциях, особенно если повреждение крупное. В этом случае разрыв достигал 5−7 см.

Но современные методы диагностики и лечения позволили врачам пойти другим путём. Команда специалистов применила комбинированный подход — сочетание эндоваскулярной и классической хирургии.

Операция прошла в два этапа. Специалисты отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения через сосуд добрались до повреждённой артерии и закрыли дефект изнутри. Это позволило оперативно остановить кровотечение. Затем хирурги‑урологи Олег Непочатов и Дмитрий Петряев удалили кровяные сгустки из забрюшинного пространства.

Благодаря слаженной работе мультидисциплинарной команды врачей спортсмену удалось сохранить почку. Сейчас молодой человек выписан на амбулаторное лечение и готовится к курсу реабилитации. После восстановления он сможет вернуться к тренировкам и продолжить спортивную карьеру.