Ярмарки выходного дня: Где в Кишиневе купить отечественные и вкусные продукты, а также саженцы, растения, семена для своего сада и огорода — сообщаем адреса

Мэрия Кишинева сообщает, что в выходные, 28−29 марта, в секторах столицы пройдут ярмарки отечественных товаров с целью поддержки местных производителей и предоставления жителям доступа к сезонной сельскохозяйственной продукции.
Ботаника.
По адресу бульвар Дачиа, 26, на углу с бульваром Траян с 27 по 29 марта работает ярмарка малых предпринимателей «Târg cu tradiții».
Буюканы.
На территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» (по адресу бульвар Штефан чел Маре, 202) 28 марта проходит рмарка местных производителей «EcoLocal»;
На бульваре Штефана чел Маре, 103 (рядом с кинотеатром «Патрия») 28−29 марта работает ярмарка народных ремесленников и местных производителей «Yard Sale».
Центр.
На улице Митрополита Варлаама (участок между улицами Армянской и Болгарской) до 19 апреля работает тематическая ярмарка «Primăvara».Тут можно купить посадочный материал, семена (саженцы плодовых деревьев и кустарников, луковицы и клубни цветов, садовые растения, семена) и сопутствующие товары (субстрат и удобрения, садовые принадлежности);
На улице Митрополита Варлаама (на участке между улицами Болгарской и Тигина) до 19 апреля работает тематическая ярмарка «Vatra de Paște».
Кишиневская мэрия призывает горожан посещать местные ярмарки, направленные на укрепление связей между местными производителями и потребителями.
