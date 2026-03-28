В Хабаровском крае утвердили штрафы для владельцев незарегистрированных собак

Управление ветеринарии правительства Хабаровского края информирует об ужесточении контроля за соблюдением правил содержания домашних животных, как сообщает управление ветеринарии правительства Хабаровского края. С сентября 2026 года владельцы собак, не обеспечившие постановку питомцев на учет, будут привлекаться к административной ответственности в виде штрафа до 3 тысяч рублей. Подробнее «Комсомольская правда» — Хабаровск".
Регистрация в государственных ветклиниках региона проводится бесплатно при условии чипирования животного. Постановка на учет иных категорий домашних питомцев осуществляется по желанию собственника. Согласно установленным правилам, учет позволяет идентифицировать владельца в случае агрессии животного или его пропажи. Органы правопорядка и ветеринарного надзора будут фиксировать отсутствие регистрации при поступлении жалоб на ненадлежащее содержание собак или нарушение общественного порядка в многоквартирных домах.
Параллельно в регионе действуют ограничения на выгул. Запрещено появление с собаками лиц в состоянии опьянения, а также выгул потенциально опасных пород несовершеннолетними младше 14 лет. Владельцы обязаны немедленно убирать продукты жизнедеятельности животных в местах общего пользования и пресекать агрессивное поведение. В случае фиксации нарушений (в том числе с помощью видеосъемки) гражданам рекомендуется обращаться в полицию. Суммарный штраф за несоблюдение комплекса правил может достигать 5 тысяч рублей.
