Счастливый билет Юры Борисова

Продажи на билеты открылись 16 марта в 12 часов дня, а очередь желающие приобщиться к высокому искусству занимали аж с семи утра. Запланировано четыре спектакля — билеты на них были распроданы примерно за час; и так-то дорогие (до 35 тысяч на официальном сайте), они теперь торгуются у перекупщиков по баснословным ценам выше ста тысяч рублей. Пока лидером стал билет за 175 тысяч рублей. Но, вполне вероятно, рекорд поближе к маю будет побит…
Чем же так привлекателен для зрителей спектакль? Оказывается, исполнителем главной роли. Сакраментальное «Быть или не быть» произнесет не кто-нибудь, а знаменитый Юра Борисов. Юра замахнулся на Вильяма нашего Шекспира, а чего ему, Юре, — до этого ведь был он уже и Пушкиным в «Пророке», и чекистом из «Капитан Волконогов бежал», и сидельцем из «Кончится лето», и много кем еще, короче, фильмография впечатляющая. Вполне симпатичный, но не из ряда вон выдающийся артист, знаменитый тем, что номинировался на «Оскар» за роль в скандальной ленте «Анора».
Неужели Юра сможет переплюнуть Смоктуновского и Лоуренса Оливье в роли принца датского? Не хочется заранее делать прогнозы. В конце концов, Борисов вытащил счастливый билет — ну есть такие вот удачливые люди, которых судьба прямо-таки тащит вперед. Юра ведь не красавец, и даже харизматичным его не назовешь. Не назовешь и гениальным. Скорее эдакий «парень из соседнего двора». Раздражения и негатива он тоже, кстати, не вызывает.
И чудовищные очереди в Камергерском переулке — это эффект «Щелкунчика». Ведь уже несколько лет подряд Большой театр штурмуют желающие посетить легендарную постановку по сумасшедшим ценам. Большинство не потому, что так уж любит музыку Чайковского, а потому, что потом можно выложить в социальную сеть фотографию: «Я в Большом!». Такой же нездоровый ажиотаж и со спектаклем «Кабала святош», в котором короля Солнце Людовика IV играет Николай Цискаридзе. Там цены тоже бьют рекорды, как и на Юру Борисова…
Так что теперь «Гамлет» — это новый «Щелкунчик». Люди так же стремятся на спектакль, готовы выложить огромные деньги просто за то, чтобы потом сказать: «И я там был».
А с другой стороны, выкладывают же свои, кровные. Не на что-то нехорошее, а на возможность посетить театральную премьеру. И кто после этого будет говорить, что большое искусство никому не нужно?
Почти всегда в театрах на постановках — аншлаг и нет свободных мест. О чем-то ведь это говорит. О том, что театральное искусство не умерло, что ставятся новые спектакли, что премьеры по-прежнему обсуждаемы. В театрах полно молодежи, какие-то зрители приезжают из других городов — просто хотят посмотреть конкретный спектакль, конкретного артиста. «Охота» на театральные билеты напоминает те времена, когда в Театре на Таганке не попасть было на Высоцкого, когда в «Сатире» порхал по сцене Миронов, когда Караченцов и Абдулов блистали в «Ленкоме».
А на Юре Борисове, Анне Чиповской, Артеме Быстрове, Андрее Максимове, на режиссере Андрее Гончарове и худруке МХТ Константине Хабенском лежит большая ответственность: новый «Гамлет» должен запомниться не только высокими ценами на билеты. Получится ли прочитать Шекспира по-новому? Поживем — увидим.