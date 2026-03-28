Счастливый билет Юры Борисова

Чем же так привлекателен для зрителей спектакль? Оказывается, исполнителем главной роли. Сакраментальное «Быть или не быть» произнесет не кто-нибудь, а знаменитый Юра Борисов. Юра замахнулся на Вильяма нашего Шекспира, а чего ему, Юре, — до этого ведь был он уже и Пушкиным в «Пророке», и чекистом из «Капитан Волконогов бежал», и сидельцем из «Кончится лето», и много кем еще, короче, фильмография впечатляющая. Вполне симпатичный, но не из ряда вон выдающийся артист, знаменитый тем, что номинировался на «Оскар» за роль в скандальной ленте «Анора».