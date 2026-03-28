Поддержка участников специальной военной операции и их семей стала одной из ключевых тем рабочего визита Генерального прокурора России Александра Гуцана в Хабаровск. Вместе с губернатором края Дмитрием Демешиным глава надзорного ведомства посетил филиал Государственного фонда «Защитники Отечества», где ознакомился с результатами его работы. Александр Гуцан особо подчеркнул, что обеспечение гарантированных государством мер поддержки военнослужащих и их семей является первостепенной задачей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Руководитель филиала Алена Чаплыгина рассказала, что сегодня на сопровождении в организации находятся более 5 тысяч человек, включая ветеранов боевых действий и членов семей погибших. С ними работают 46 социальных координаторов. С начала работы филиала принято более 22,5 тысячи обращений, и по 98% случаев удалось найти положительное решение. Недавно специалисты фонда начали оказывать поддержку новой категории — членам семей без вести пропавших, помогая им в вопросах проведения генетических исследований и юридического сопровождения. Для ветеранов СВО регулярно проводятся культурные и спортивные мероприятия, которые помогают им в ресоциализации, а также оказывается содействие в трудоустройстве, переобучении и адаптации жилья.
Генпрокурор России Александр Гуцан посетил в Хабаровске филиал фонда «Защитники Отечества». Фото: Генеральная прокуратура РФ.
«Поддержка наших героев и их семей — это наш приоритет. Фонд “Защитники Отечества” стал для них настоящим центром помощи, где не просто решают вопросы, а слышат каждого. Правительство края тесно взаимодействует с филиалом по всем вопросам поддержки наших защитников и их близких», — подчеркнул губернатор Дмитрий Демешин.
Также в рамках рабочего визита Генпрокурор России обсудил актуальные вопросы региональной повестки с главой Хабаровского края.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что рабочая программа Александра Гуцана началась с посещения мемориала на площади Славы. Глава надзорного ведомства и губернатор Дмитрий Демешин возложили венок к Вечному огню, отдав дань уважения героям Великой Отечественной войны и воинам-дальневосточникам, павшим в локальных конфликтах. Центральным событием рабочего визита главы надзорного ведомства стало представление заместителя Генерального прокурора России Виктора Мельника. Соответствующий Указ Президента Российской Федерации объявил Александр Гуцан, обозначив ключевые направления работы нового руководителя.