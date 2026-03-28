Генпрокурор России Александр Гуцан посетил в Хабаровске филиал фонда «Защитники Отечества»

Руководитель филиала Алена Чаплыгина рассказала, что сегодня на сопровождении в организации находятся более 5 тысяч человек, включая ветеранов боевых действий и членов семей погибших. С ними работают 46 социальных координаторов. С начала работы филиала принято более 22,5 тысячи обращений, и по 98% случаев удалось найти положительное решение. Недавно специалисты фонда начали оказывать поддержку новой категории — членам семей без вести пропавших, помогая им в вопросах проведения генетических исследований и юридического сопровождения. Для ветеранов СВО регулярно проводятся культурные и спортивные мероприятия, которые помогают им в ресоциализации, а также оказывается содействие в трудоустройстве, переобучении и адаптации жилья.