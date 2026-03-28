Воронежский заповедник переходит на летнее время работы

С 28 марта Воронежский заповедник переходит на летний режим. Продолжительность работы экскурсионных объектов увеличится на один час.
Музей природы, Бобровый городок доступны для посещения без перерыва ВТ-ВС (ПН — выходной) с 9:00 до 18:00.
Экологическая тропа «Большая Черепахинская» работает без перерыва ВТ-ВС (ПН — выходной!) с 9:00 до 18:00.
Музей В. М. Пескова работает СР-ВС (ПН, ВТ — выходные).Фиксированное время работы: 11:00, 13:00, 15:00 (самостоятельный осмотр).
Напомним, Музей пожаров и Музей «Воронежский заповедник в годы Великой Отечественной войны» по-прежнему закрыты по техническим причинам. Объекты возобновят работу 1 апреля. Также из-за паводка временно не работает экологическая тропа «Малая Черепахинская».