Мавр может приходить: «Отелло» вернулся в репертуар Большого театра

Непревзойденный шедевр Джузеппе Верди вернулся в репертуар Большой театр после сорокалетнего отсутствия — в постановке Валерия Гергиева и Джанкарло Дель Монако. Премьерой «Отелло» главная сцена страны отметила свое 250-летие. Главные партии исполнили Ованнес Айвазян, Эльчин Азизов, Рамиля Миниханова. Драма о ревнивом мавре Отелло, коварном интригане Яго и влюбленной Дездемоне поразила монументальными декорациями, четырьмя сотнями костюмов и сотней хористов Большого. Подробнее — в материале «Известий», которые одними из первых увидели новое прочтение классического сюжета.
Карнавал для тирана.
Вечер. На городской площади жители Кипра и венецианские солдаты. Бушует стихия: гремит гром, штормит море. В порт заходит корабль. На его борту — новый губернатор острова Отелло. Он возвращается с грандиозной победой из экспедиции, где одолел турок. Хор — это около сотни человек — славит своего героя. От публики действо отделяет белый газовый занавес. С появлением главного героя материя моментально испаряется. Так на сцену Большого театра впервые за 40 лет возвращается шедевр Джузеппе Верди.
На главной сцене страны опера «Отелло» впервые прозвучала в 1891 году. А в 1978-м режиссер Борис Покровский, дирижер Евгений Светланов и художник Валерий Левенталь создали последнюю версию, которая шла до 1985 года. Именно она оставила неизгладимое впечатление в памяти Валерия Гергиева. Вернуть шедевр Джузеппе Верди в репертуар Большого театра он решил к 250-летию сцены, которой руководит.
Маэстро собрал интернациональную команду. Режиссером нового прочтения выступил Джанкарло Дель Монако — сын знаменитого тенора Марио Дель Монако, с которым Гергиев уже работал над «Риголетто» Верди в Большом и над «Аидой» в Мариинке.
— Я благодарю Россию, которая каждый раз встречает меня с такой любовью. У меня есть российский паспорт, и для меня это честь. Я космополит. Мне очень нравится находиться здесь, — поделился перед показом Дель Монако.
«Отелло» Джанкарло ставил много раз. И каждый новый спектакль отличался оригинальной идеей. Для Большого он решил вывести на первый план темную сторону героев Шекспира. Этому замыслу отвечают декорации. На сцене нет дворцов и покоев знати. Вместо этого — гигантские серые кубы. Они перемещаются, складываются в разные фигуры, собираются в стену, и всё это на фоне бушующего моря.
Новая постановка оперы Верди в Большом отличается еще и тем, что в третьем акте режиссер вводит сцену с балетом. Этот же ход Дель Монако использовал для своего спектакля в Париже. Танцовщики появляются в момент празднования победы войск Отелло над турками под аккомпанемент музыки с восточным колоритом, которую написал Верди. Перед зрителями танцующие в масках разыгрывают сценку мести ревнивца своей возлюбленной.
Яго.
Третья работа с Джанкарло и у народного артиста Азербайджана Эльчина Азизова. Баритон уже 18 лет служит в Большом. В «Отелло» он исполняет партию Яго — коварного соперника мавра.
— Количество злодеев в моем послужном списке растет, чему я очень рад, — улыбается Эльчин Азизов. — В премьере у меня дебют в этой партии. Яго — это мое, мне подходит по голосу. Этого героя надо прожить, пережить, втоптать, продумать. И приживется партия лишь через какое-то количество спектаклей. Чем больше я выхожу на сцену, тем больше красок получается найти.
Яго в спектакле не просто антагонист Отелло. Он — катализатор и запускает в действие то зло, которое дремало в мавре. Джузеппе Верди даже хотел назвать свою оперу не «Отелло», а «Яго». Для композитора он был главным двигателем истории.
— Это многогранный персонаж, — говорит о своем герое Эльчин Азизов. — Он не лишен и психологических отклонений: раздвоение личности, садизм, мазохизм. Рисковый парень.
А еще в нем живет обида. Яго совершил столько побед, а капитанское звание достается выскочке Кассио (Кирилл Сикора). Чувство несправедливости становится причиной зародившегося у него плана мести. Яго решает подставить обидчика перед Отелло (Ованнес Айвазян) — горячим, страстным, восточным мужчиной, который чуть что вспыхивает моментально, словно спичка. Отелло ревнует свою жену — красавицу Дездемону — к любому, кто осмелился даже просто посмотреть в ее сторону. По оговору Яго таким отчаянным смельчаком и оказывается Кассио.
Партию бедной Дездемоны, которая становится жертвой тирании, исполнила молодая солистка Большого театра Рамиля Миниханова. Это первый сезон для сопрано в труппе ГАБТ. Всего при дворе Отелло две женщины. Еще одна — служанка его любимой жены Эмилия (Дарья Белоусова). Но в окружении этих мужчин дамы себя не чувствуют в безопасности.
400 костюмов для «Отелло».
Свои спектакли итальянский режиссер создает в постоянном партнерстве с испанским сценографом Антонио Ромеро, а еще с художником по костюмам Габриелой Салаверри. Ее работы здесь не относятся к определенной эпохе, хотя все созданы с использованием исторических элементов. И их количество поражает: четыре сотни.
Ткани для пошива были закуплены в России. Художницу Габриелу Салаверри называют мастером колористичестических решений. Оформляя оперу, она развела сцены по цветам, каждый из которых соответствует драматургии и высоким смыслам, заложенным в трагедии Шекспира.
Отелло — воинствующий мавр. Несколько его костюмов выполнены в красном цвете: багровом, как закат, и алом, как кровь.
— Костюмы Отелло говорят о том, что он иностранец, находится в чужой для него стране, — пояснила Габриела Салаверри. — Его арабское происхождение мы подчеркиваем утонченной вышивкой по бархату. В его образе заложен конфликт: он не отрекается от своих корней, а, напротив, гордится ими. У Дездемоны европейские костюмы, ближе к французским. И даже в костюмах мы решили продемонстрировать, что она принимает арабскую культуру своего мужа. Как подтверждение — ее белый восточный кафтан в последней сцене.
В финале Отелло тоже в белом. Это цвет чистоты и непорочности в европейской культуре и смерти — на Востоке. Мавр приходит к своей жене в плаще сарацина, под капюшоном он прячет лицо. Ревнивец уже затеял недоброе. В руках его меч. Убить спящую любимую он не решается. Призывая к молитве и покаянию, разъяренный Отелло душит неповинную Дездемону. А уже после, осознав непоправимое, убивает и себя.
Под финальные аккорды супружеское ложе превращается в гигантские качели. Они поднимают ввысь тела супругов, а на заднем плане черная луна отдает власть солнцу, отблески которого пробиваются сквозь темноту ночи и туман. Эффект, достойный «Оскара».
Возвращение «Отелло», ставшее подарком и самому Большому театру, и его поклонникам, — часть грандиозных планов его руководителя Валерия Гергиева. Как заметил маэстро, ГАБТ нуждается в новом пространстве. С еще одной площадкой Большой займет более решительную позицию на культурной сцене Москвы, пообещал руководитель.
— Меня радует, что «Отелло», «Турандот», «Риголетто» вернулись в репертуар театра. Это лишь часть из большого списка произведений. На данный момент в Большом театре представлена только одна опера Вагнера, в то время как в Мариинском их 10. То же самое касается Пуччини и Верди. Мы планируем устранить этот дисбаланс, и нам потребуется еще один-два года для достижения этой цели, — сказал он.
Увидеть «Отелло» на сцене Большого можно 28 и 29 марта. Следующий блок премьерной постановки запланирован на начало мая. А долгожданный праздничный концерт к 250-летию ГАБТ с участием мировых звезд, как сообщил Валерий Гергиев, состоится в конце 2026 года.