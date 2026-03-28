В библиотеке Севастополя провели поисковую игру «Библиокомпас»

Поисковая игра «Библиокомпас» состоялась 26 марта в модельной детской библиотеке-филиале № 8 «Книгоморье» в Севастополе. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Семья», сообщили в городском главном управлении культуры.
Игра состояла из восьми заданий, каждое из которых требовало от участников вспомнить прочитанные произведения, проявить навыки поиска информации и логического мышления. Среди заданий были расшифровка буквенной путаницы, подбор соответствующих слов, составление жанров литературы из предложенных букв и поиск книг в электронном каталоге.
Особое внимание было уделено сказкам и произведениям народов России. Например, дети с закрытыми глазами должны были нарисовать одного из сказочных персонажей, а команде необходимо было угадать, кто это и из какого произведения.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.