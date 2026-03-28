«На Урале растёт всё». Учёный-агроном Толстова рассказала о секретах урожая

Она 30 лет доказывает: в зоне рискованного земледелия можно выращивать что угодно — от тюльпанов до жимолости. Высаживает брюссельскую капусту там, где другие боятся сажать картошку, солит огурцы по семейному рецепту и пишет книги для садоводов. А ещё в 73 года работает без выходных. Галина Толстова, кандидат сельскохозяйственных наук и создатель известного бренда «Усадьба», — о том, почему на Урале растёт всё и как не разлюбить своё дело.
Знания — конкурентное преимущество.
Марина Сизова, perm.aif.ru: Галина Викторовна, вы кандидат наук, доцент академии. Когда начинали в девяностых, академические знания помогли выжить?
Галина Толстова: Знания очень важны. Прежде чем начинать своё дело, нужно досконально изучить вопрос. Я выбрала культуры, где нет конкуренции: брюссельская капуста, лук порей, сладкие луки. Без знания биологии их не вырастить. К тому же, я работала доцентом на кафедре технологий переработки — это тоже пригодилось. Сейчас мы занялись переработкой: квасим капусту, солим огурцы. Казалось бы, просто, но для квашения нужны определённые сорта с нужным количеством сахаров. Не каждый заквасится. А огурцы — зять подсказал: «У вас же такие вкусные! Почему не солите?» Теперь солим — с подбором сортов, без уксуса, с эстрагоном. Без знаний никак.
— А кроме огурцов с капустой, что ещё выращиваете?
— Летом — все овощи и зелень. Появился интерес к любистоку. Я его обожаю. Он похож на сельдерей — растение лекарственное, необычного вкуса. Из него можно делать зелёное масло.
— Где всё это продаёте?
— У нас есть своя небольшая сеть магазинов. И очень помогают фермерские островки «Покупай пермское» в «Ашане», «Перекрёстке», в ТЦ «iMall Эспланада». Мы привыкли власть ругать, но я очень благодарна правительству края, которое их организовало. Одному фермеру в сеть не зайти: им нужно поставлять товар круглый год. А у нас сезонность. Через островки удобно — там и сыры, и мясо, и мы со своими овощами.
— Чему в первую очередь стоит научиться, прежде чем браться за землю?
— Нужно глубоко вникать. Вчера звонил фермер: «Можно бесплатно поработать в теплицах, чтобы научиться сеять?» Это правильный подход. Нужны и знания, и практика важна. И не надо сразу рваться за большими кредитами. Сельское хозяйство — это риски. Сегодня дожди, завтра засуха. Надо десять раз подумать.
— Сами книги не пишете? Так ведь проще делиться опытом.
— Несколько лет назад выпустили «Атлас садовода» с цветными фото: болезни, вредители, лечение без химии. Дарим при покупке. Вторая брошюра — когда что сеять, технологии. Приходит человек: «Помидоры заболели». Я: «Открой книгу, найди фото — там описание и методы». Это проще, чем в интернете искать.
«Кадры — это всё».
— Хозяйство насколько большое?
— 5 тыс. квадратов теплиц во Фролах (цветы, овощи, зелень) и 12 га в Горбуново — там ягодники: 3 га жимолости, малина, земляника, смородина.
— У вас чисто женский коллектив?
— В основном женщины. В штате 30 человек. Самая пожилая — 78 лет. Бодрая, энергичная. Кладезь знаний по цветам. Я богатый человек, потому что богата людьми, которые меня окружают. Это самое важное.
— Молодёжь идёт работать?
— С кадрами беда. Молодые не хотят работать на земле. Были две отличные студентки. Проработали год, получили опыт и ушли: «Галина Викторовна, очень грязно, очень тяжело». Одна — флористом, другая — в офис.
— А практиканты?
— Едут из Кудымкара, Ильинского, Бершети. В сезон 15−20 человек. В позапрошлом году 70 человек было — одни приходили, другие уходили. Мы для них домики построили, баню в Горбуново. Но остаются единицы.
— Как зимой?
— Людям нужна зарплата круглый год. У нас всё официально. Зимой тяжело: выручки нет. За газ, электричество — никаких отсрочек и льгот. Цены растут. Теплицы отапливать надо — часть отключаем. Самое главное — вовремя рассчитываться с людьми. Не могу людей сократить — где потом взять? Кадровый вопрос самый сложный.
«Праздники — тяжёлое время».
— У вас большие объёмы цветов к праздникам…
— Самые тяжёлые моменты — перед 8 Марта. Выращиваем тюльпаны на грунте четыре месяца вместо двух на воде. Хочется, чтобы цветок стоял неделю, а не два дня. Но себестоимость выше, луковицы экстракласса. Важно ли это покупателю? В этом году цена 70−100 ₽ за тюльпан при цене луковицы 45. Вырастить, срезать, упаковать… Больших доходов не приносит. Но пока делаем так, как умеем.
— А что пермяки выбирают для дач?
— Из овощной рассады больше всего продаём огурцы, томаты, перцы. Мы готовим сеянцы — человек сам доращивает. Очень востребована капуста в горшках, с закрытой корневой системой. Из ягодников в последние годы хорошо пошли малина, жимолость, вишня. В этом году в Горбуново мы заложили сто новых вишнёвых деревьев.
Подушка безопасности.
— Вы получаете субсидии?
— Затраты на семена — порядка 150 тыс. на гектар. Субсидия — 18 тыс., но только для отечественных семян. А наших сортов редиса, лука порея, брюссельской капусты просто нет. Поэтому тему закрыла.
— А как тогда выживаете?
— Подружились с Россельхозбанком. Второй год берём кредиты под 6%. Плюс страховка — около 9% выходит. Для малого бизнеса это хороший процент. Но кредит должен быть не больше 10% от оборотов, и надо чётко понимать, как будешь отдавать. И всегда держать подушку безопасности хотя бы на месяц.
— Вы как-то признавались, что даже закладывали квартиру.
— Было дело. Но я этого не боюсь. Я всегда просчитываю риски. У меня на счету депозит, я знаю свои доходы за 30 лет. Квартиру заложила, но риск был просчитан. Меня удивляют фермеры, которые говорят: «Получу столько-то, заплачу столько-то». Откуда ты знаешь, что получишь? Я до сих пор советуюсь. Если тему не знаю — еду, смотрю, спрашиваю. Собираюсь съездить в Косу к молодому человеку, который варит варенье: посмотреть упаковку, сертификацию, поговорить с пищевиками. Хочу заняться переработкой ягод, зефиром. Тема новая, надо всё продумать.
— А с семенами как? Санкции сказались?
— Цены выросли. С 1 июля2025 г. запрещён ввоз семян из Голландии. А мы работаем на импортных сортах — редис «донар», лук «эксибишн». Пока есть запасы. Дальше будем искать замену. Россия может себя обеспечить семенами, у нас есть селекционеры. Но это дело не одного года, это десятилетия. Надо вывести линии, испытать. Голландия, кстати, тоже не у себя семена выращивает, а по всему миру.
— Про экологию сейчас много говорят. У вас как с этим?
— Стараемся обходиться без химии. Сейчас введена система «Сатурн»: любой химикат, который применяем, нужно указать. Контроль приезжает каждый год, берут продукцию. Но я в основном работаю с биопрепаратами — фитоспорин, гуматы. На зелени вообще ничего не используем. На ягодниках от вредителей — только биологические ловушки и клейкие ленты. Никакой химии. Продукция должна быть чистой.
Оптимизм по расписанию.
— Откуда такая любовь к земле?
— Я родом из Чердынского района, д. Остяцково. Там, на севере края, всё и начиналось. Сейчас этой деревни уже нет на карте. В начальной школе училась там. Представляете — даже электричества не было: в младших классах мы при лампе занимались. А основную школу с отличием окончила в Рябинино. Потом поступила в сельхозинститут в Перми на агронома. Все удивлялись — это считалось непрестижно. А для меня город был чем-то сложным, у меня был комплекс: я деревенская девочка, думала, что в городе ничего не смогу, не справлюсь.
А сельхоз — мне казалось, это моё: поля, красота. Наверное, это от мамы. Она всегда сажала малину, смородину. Посадочного материала не было, мы из леса привозили кусты — думали, раз лесное, значит, сортовое. Мне это всегда нравилось. После учёбы предложили остаться в академии — персональное распределение. А я в поля хотела. Но распределение есть распределение, потом привыкла.
— В семье кто-то пошёл по вашим стопам?
— С дочкой пока работаем вместе, в одной системе, в сельском хозяйстве. Бренд «Агрофирма Усадьба» почти семейный. Муж тоже принимал участие в его создании. А внучке 18, хочет в педагогический. Готовить любит. Может, в кулинарию пойдёт.
— Где берете силы?
— Я занимаюсь энергетическими практиками, зарядками. Встаю утром и каждый день говорю: «Всё будет хорошо». Меня это просто спасает, здоровье моё. Я даже девочкам своим сказала: «Давайте держаться вместе». Как я всегда говорю, есть веник. Одну веточку сломать легко. А если связать в пучок — уже не сломаешь.
— Не думали об отдыхе?
— Мне 73. Но как не работать? Я не могу сидеть на месте, постоянно тянет на производство — посмотреть, что и как. Иногда с мужем срываемся и в выходные, и в праздники. Не дома же сидеть. Спилбергу 79 — и до сих пор снимает фильмы.