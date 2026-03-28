«На Урале растёт всё». Учёный-агроном Толстова рассказала о секретах урожая

Галина Толстова: Знания очень важны. Прежде чем начинать своё дело, нужно досконально изучить вопрос. Я выбрала культуры, где нет конкуренции: брюссельская капуста, лук порей, сладкие луки. Без знания биологии их не вырастить. К тому же, я работала доцентом на кафедре технологий переработки — это тоже пригодилось. Сейчас мы занялись переработкой: квасим капусту, солим огурцы. Казалось бы, просто, но для квашения нужны определённые сорта с нужным количеством сахаров. Не каждый заквасится. А огурцы — зять подсказал: «У вас же такие вкусные! Почему не солите?» Теперь солим — с подбором сортов, без уксуса, с эстрагоном. Без знаний никак.