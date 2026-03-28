Калининградцам обещают умеренно теплую субботу

Начнем день, как обычно, с прогноза от синоптиков из группы «Погода и метеоявления в Калининградской области».
Итак, после ночных/утренних заморозков к полудню должно потеплеть до +5…+9°C, а потом и вовсе до +11°C. Только на побережье будет прохладнее — до +6…+9°C. На небе — переменная облачность, по уверениям специалистов, обойдется без существенных осадков. Ветер в течение суток будет дуть переменный (днем и вечером преимущественно северо-западный/северный), слабый (1−6 м/с).
Вечером снова похолодает до +3…+5°C, а к полуночи снова возможны морозы в районе минус 1 . Но дождя по-прежнему не обещают, что радует.