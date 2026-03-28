Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Леброн Джеймс стал первым в истории НБА игроком, ассистировавшим сыну в матче

Американский форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал первым игроком в истории НБА, который успешно ассистировал своему сыну.

Бронни Джеймс, которому ассистировал Леброн, смог забросить мяч в кольцо в матче против команды «Бруклин». Всего он принес команде 3 очка. Леброн Джеймс обеспечил клубу 14 очков и сделал 8 ассистов.

Леброн Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА.. Два титула он получил, играя за «Майами», один — за «Кливленд» и один в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Джеймса объявляли лучшим игроком регулярного турнира.

Бронни Джеймсу 21 год.

Читайте материал «Джеймс стал рекордсменом НБА».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
Читать дальше