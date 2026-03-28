Леброн Джеймс стал первым в истории НБА игроком, ассистировавшим сыну в матче

Американский форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал первым игроком в истории НБА, который успешно ассистировал своему сыну.
Бронни Джеймс, которому ассистировал Леброн, смог забросить мяч в кольцо в матче против команды «Бруклин». Всего он принес команде 3 очка. Леброн Джеймс обеспечил клубу 14 очков и сделал 8 ассистов.
Леброн Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА.. Два титула он получил, играя за «Майами», один — за «Кливленд» и один в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Джеймса объявляли лучшим игроком регулярного турнира.
Бронни Джеймсу 21 год.
