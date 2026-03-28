На сельхозполях под Аксаем полицейские выявили нелегальных мигрантов

Нелегальных мигрантов, которые трудились на сельхозполях под Аксаем, выявили полицейские. Об этом рассказали в Главном управлении МВД по Ростовской области.
Рейд провели сотрудники отдела иммиграционного контроля. Проверки прошли в Аксайском районе, недалеко от поселка Дорожный. Полицейские осматривали земли сельскохозяйственного назначения. Всего проверили семерых иностранных граждан. В действиях четверых выявили семь административных правонарушений.
— Троих иностранцев привлекли к ответственности за нарушение режима пребывания в России. Еще четверых — за незаконную трудовую деятельность, — рассказали в полиции. — Три женщины работали разнорабочими: убирали сухую растительность на участке. Еще одна готовила емкость для высадки рассады.
В отношении работодателей усматриваются четыре административных нарушения за незаконный наем иностранцев.
— Также выяснилось, что три иностранные гражданки проживали в Ростове-на-Дону на улице Миронова, рядом с рынком «Темерник». В действиях человека, предоставившего им жилье, нашли три нарушения, — добавили в донском главке. — По факту организации незаконной миграции в отделе полиции № 6 зарегистрированы три материала проверки по статье 322.1 УК РФ. В настоящее время проводится проверка.
