Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Астане открыли коррекционный класс после вмешательства прокуратуры

Прокуратура района Байконыр в Астане приняла меры по защите прав детей с особыми образовательными потребностями.

Источник: Baigenews

Поводом для проверки стало обращение, в рамках которого установили, что группа учащихся с особыми образовательными потребностями обучалась в обычных классах без создания необходимых условий и без участия профильных специалистов, передает BAQ.KZ.

Как отметили в прокуратуре, дети проходили обучение без сопровождения дефектологов, логопедов и педагогов-психологов, что противоречит требованиям законодательства.

«Такие нарушения лишали детей возможности получать образование с учётом их индивидуальных особенностей и потребностей», — отметили в ведомстве.

По акту прокурорского надзора в одной из школ столицы был открыт специальный коррекционный класс, оснащенный необходимым оборудованием и укомплектованный квалифицированными специалистами. Принятые меры позволили восстановить нарушенные права учащихся и создать условия для их полноценного обучения, развития и социальной адаптации.

В надзорном органе подчеркнули, что работа по защите прав несовершеннолетних продолжается.

«Работа прокуратуры района по защите прав несовершеннолетних, в том числе детей с особыми образовательными потребностями, продолжается на системной основе», — сообщили в прокуратуре.