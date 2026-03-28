В Упоровском районе Тюменской области состоялась игра «Собери свой бизнес»

Игру «Собери свой бизнес» провели для участников «Школы бизнеса» в Упоровском районе Тюменской области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в администрации округа.
Игра позволила школьникам погрузиться в мир предпринимательства. Участники разделились на команды и сообща создавали свой бизнес с нуля.
Такой формат обучения помог им освоить стратегическое планирование, командную работу и креативный подход к принятию решений.
Команды представили два бизнес‑проекта. «Фермерский хлеб» — пекарня местного производства, предлагающая свежую и полезную выпечку. «Гончарное производство» — изготовление посуды из местной глины с организацией мастер‑классов для всех желающих. На этапе защиты проектов перед жюри участники продемонстрировали свои презентации, рассказали о преимуществах идей, рассчитали стартовые затраты и перспективы развития.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.