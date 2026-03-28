В Красноярском крае после рейдов из страны выдворят еще 21 мигранта (видео)

В Красноярском крае с 23 по 26 марта полицейские совместно с другими ведомствами провели очередные проверки по выявлению незаконного пребывания иностранных граждан на территории региона.
В пресс-службе ГУ МВД по краю уточнили, что по результатам проверок выявлено и пресечено 117 административных правонарушений в сфере миграции. Подвергнуты административному выдворению и депортации 21 мигрант. Ещё 83 лицам, нарушившим миграционные правила, сокращены сроки временного пребывания.
Вынесено 105 решений о неразрешении въезда иностранным гражданам в Россию. Кроме того, возбуждено 52 уголовных дела по фактам организации незаконной миграции, фиктивной регистрации и постановки на миграционный учёт иностранных граждан.
Также установлен незаконно находящийся на территории страны 48‑летний мигрант, который использовал поддельные документы и числился в федеральном розыске. Полицейские привлекли его к установленной законом ответственности. В настоящее время он помещён в Центр временного содержания иностранных граждан.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.