Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае после рейдов из страны выдворят еще 21 мигранта (видео)

В Красноярском крае по результатам очередных проверок из России выдворят 21 мигранта.

В Красноярском крае с 23 по 26 марта полицейские совместно с другими ведомствами провели очередные проверки по выявлению незаконного пребывания иностранных граждан на территории региона.

В пресс-службе ГУ МВД по краю уточнили, что по результатам проверок выявлено и пресечено 117 административных правонарушений в сфере миграции. Подвергнуты административному выдворению и депортации 21 мигрант. Ещё 83 лицам, нарушившим миграционные правила, сокращены сроки временного пребывания.

Вынесено 105 решений о неразрешении въезда иностранным гражданам в Россию. Кроме того, возбуждено 52 уголовных дела по фактам организации незаконной миграции, фиктивной регистрации и постановки на миграционный учёт иностранных граждан.

Также установлен незаконно находящийся на территории страны 48‑летний мигрант, который использовал поддельные документы и числился в федеральном розыске. Полицейские привлекли его к установленной законом ответственности. В настоящее время он помещён в Центр временного содержания иностранных граждан.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.