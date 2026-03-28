Великий пост. Какие молитвы читать на кладбище и кому нужно собороваться

— Есть разные мнения. Одни говорят, что Таинство Елеосвящения должно совершаться только над болящими и здоровым людям нет смысла собороваться. Другие говорят, и мне это мнение ближе, что абсолютно здоровых людей нет и нужно собороваться всем, но не чаще чем раз в год. Существует традиция собороваться именно Великим постом. В этом таинстве прощаются мелкие, неосознанные, забытые грехи, которые не были рассказаны на исповеди. А через это человек получает исцеление души (которая у многих сегодня больна) и тела. Но вообще, такие вопросы лучше всего обсуждать лично со своим духовником.