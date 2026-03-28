Великий пост. Какие молитвы читать на кладбище и кому нужно собороваться

У православных верующих Волгоградской области и всей России продолжается Великий пост. Какие молитвы нужно читать на кладбище, кому нужно собороваться и какие книги следует читать в эти дни, рассказывает протоиерей Олег Кириченко, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы р. п. Средняя Ахтуба.
Какие молитвы нужно читать, когда посещаем кладбище?
— При посещении кладбища мы понимаем, что могила почившего — это не просто участок земли. Это пространство, связанное сразу и с упокоением усопшего, и с надеждой на его будущее воскресение. Когда человек погребён по церковному обряду — с молитвой, место захоронения получает особый статус. Ведь тело мы не рассматриваем как пустую оболочку после смерти, оно остаётся частью личности, которая, согласно учению Церкви, будет восстановлена в момент всеобщего воскресения. Поэтому почитание могил связано не только с памятью, но и с ожиданием исполнений евангельских обетований.
Посещение кладбища — не формальный обычай. Это важная духовная практика. Приход к могиле даёт возможность помолиться за усопшего, задуматься о хрупкости собственной жизни и проявить любовь и уважение к ушедшим родственникам. Во многих православных молитвословах имеется специальный Чин заупокойной литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище. Если можете, используйте его. Будет очень хорошо!
Нужно ли собороваться человеку здоровому?
— Есть разные мнения. Одни говорят, что Таинство Елеосвящения должно совершаться только над болящими и здоровым людям нет смысла собороваться. Другие говорят, и мне это мнение ближе, что абсолютно здоровых людей нет и нужно собороваться всем, но не чаще чем раз в год. Существует традиция собороваться именно Великим постом. В этом таинстве прощаются мелкие, неосознанные, забытые грехи, которые не были рассказаны на исповеди. А через это человек получает исцеление души (которая у многих сегодня больна) и тела. Но вообще, такие вопросы лучше всего обсуждать лично со своим духовником.
Каких православных авторов вы порекомендуете читать?
— Важно читать Библию, но если трудно, порекомендую книги священника Иоанна Бухарева «Краткое изложение Ветхого Завета» (12+) и «Краткое изложение Нового Завета» (12+). Книги выпущены в 2024 г., кое-где в церковных лавках ещё продаются. Полезно читать труды святых отцов разных эпох и стран. Святители помогают в уяснении учения Церкви и научают, как духовно возрастать, иногда приоткрывают некоторые тайны Божии. Порекомендую также книгу «Несвятые святые и другие рассказы» митрополита Тихона (Шевкунова) (16+); «Лето Господне» Ивана Шмелёва (16+); Повесть Никифорова-Волгина «Дорожный посох» (16+). Подросткам — книгу Юлии Вознесенской «Мои посмертные приключения» и другие книги этого автора, а также книгу волгоградского автора Дмитрия Половинкина «Святая царская семья» (6+).