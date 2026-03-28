В нижегородском аэропорту сняли ограничения на прием и вылет самолетов

Нижегородский аэропорт имени Чкалова возобновил работу после введенных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.
Ограничения на прием и вылет самолетов ввели 28 марта в районе полуночи. Аэропорт отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами. Воздушная гавань в это время продолжила обслуживание и поддержку пассажиров.
Сейчас ограничения сняты. Их вводили для обеспечения безопасности полетов.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что аэропорт «Чкалов» переходит на весенне-летнее расписание полётов с 29 марта.