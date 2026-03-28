Житель Подмосковья бойко торговал в Светлом ворованными шампунями и гелями

Когда в сетевом магазине, что на улице Калининградской в Советске, обнаружили очередную кражу из торгового зала, решили, что терпеть больше нельзя, и обратились за помощью в полицию.
Установить личность преступника смог самый обычный участковый уполномоченный: вором оказался 43-летний житель Московской области. Похищенные шампуни и гели для душа он тут же задешево продавал первым попавшимся прохожим. С учетом того, сколько сейчас стоят нормальные средства личной гигиены, спрос был.
— В отношении обвиняемого дознавателем возбуждено сразу 5 уголовных дел о краже , — сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. — Также злоумышленник подозревается в совершении еще 10 краж. По данным фактам проводится проверка. В настоящее время устанавливается причастность фигуранта к другим аналогичным противоправным деяниям.