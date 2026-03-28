Крымский мост — очередь выросла в два раза

В 8 утра проезда по мосту ждали 31 авто.
«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 72 транспортных средства», — уточняется в сообщении.
При этом со стороны Тамани затора перед пунктом ручного досмотра нет.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности — на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.