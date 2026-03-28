Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымский мост — очередь выросла в два раза

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости Крым. В два раза выросла очередь перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мосту.

Источник: РИА "Новости"

В 8 утра проезда по мосту ждали 31 авто.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 72 транспортных средства», — уточняется в сообщении.

При этом со стороны Тамани затора перед пунктом ручного досмотра нет.

С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта.

Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности — на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.

Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 «Новороссия». Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.

