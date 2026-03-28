В Усть-Кубинском районе Вологодской области прошел тур для блогеров

Программа началась с самой северной точки обитания зубров. До животных, занесенных в Красную книгу, участники добирались на вездеходе. Второй остановкой стала деревня Марковская. Участников встретили сотрудники Дома культуры и библиотеки. Они провели мастер-класс по изготовлению куклы-оберега и напутствовали ее на хорошую дорогу в блог-турах. Кульминацией поездки была встреча с участником проекта «Всяко доедем» Иваном Магаревым и его Домом Никуличева — памятником архитектуры, который стал туристическим центром.