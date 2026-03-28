В Усть-Кубинском районе Вологодской области прошел тур для блогеров

Блог-тур «Всяко доедем» состоялся в Усть-Кубинском районе Вологодской области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в управлении информационной политики правительства региона.
Программа началась с самой северной точки обитания зубров. До животных, занесенных в Красную книгу, участники добирались на вездеходе. Второй остановкой стала деревня Марковская. Участников встретили сотрудники Дома культуры и библиотеки. Они провели мастер-класс по изготовлению куклы-оберега и напутствовали ее на хорошую дорогу в блог-турах. Кульминацией поездки была встреча с участником проекта «Всяко доедем» Иваном Магаревым и его Домом Никуличева — памятником архитектуры, который стал туристическим центром.
«У нас была лучшая из экскурсий. Впервые участвовала в таком формате: через вещи, выбранные гостями из волшебной шкатулки, ведущая ненавязчиво и интересно рассказала про Усть-Кубинский округ. По праву такой формат можно тиражировать по области, уверена, таким образом дети увлеченно будут изучать историю своего края», — подчеркнула уполномоченный по правам ребенка Вологодской области, наставник проекта «Всяко доедем» Антонина Федорова.
