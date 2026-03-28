Адвокат Кравченко: Семью Усольцевых могут признать погибшей по решению суда

Семью Усольцевых, которая 28 сентября 2025 года ушла в туристический поход в горно-таежной местности в Красноярском крае и не вернулась, могут признать погибшей по решению суда спустя полгода после пропажи. Об этом в субботу, 28 марта, сообщил адвокат Первой Красноярской краевой коллегии адвокатов Дмитрий Кравченко.
По его словам, россиянина могут объявить умершим, если по месту его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет.
— А если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, — в течение шести месяцев, — отметил юрист.
Он добавил, что обстоятельства пропажи семьи Усольцевых дают основания для того, чтоб заинтересованные лица обратились в суд для признания их умершими. При этом последнее слово остается за инстанцией, передает ТАСС.
27 марта руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев рассказал, что поиски Усольцевых в тайге Красноярского края продолжат после схода снежного покрова. Для этого будут задействованы беспилотники, которые проверят основные зоны в лесу, где, предположительно, с семьей мог произойти несчастный случай.