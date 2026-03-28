Адвокат Кравченко: Семью Усольцевых могут признать погибшей по решению суда

Семью Усольцевых, которая 28 сентября 2025 года ушла в туристический поход в горно-таежной местности в Красноярском крае и не вернулась, могут признать погибшей по решению суда спустя полгода после пропажи. Об этом в субботу, 28 марта, сообщил адвокат Первой Красноярской краевой коллегии адвокатов Дмитрий Кравченко.