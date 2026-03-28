Паук-скакун Степан Богданович попал на камеру рыбака-волгоградца — видео

В кадр попал скакунчик опоясанный — Salticus cingulatus. Он очень похож на других своих собратьев, в том числе на пёстрого Salticus scenicus, которого еще называют «зеброй». Но отличается большей шелковистостью и оттенками раскраски, благодаря которой его сложно заметить на коре дерева.