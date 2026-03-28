Паук-скакун Степан Богданович попал на камеру рыбака-волгоградца — видео

С наступлением весеннего тепла в Волгоградской области проснулись пауки. С одним из представителей этого вида фауны встретился накануне рыбак из Ленинского района Вадим Чугунов.
В кадр попал скакунчик опоясанный — Salticus cingulatus. Он очень похож на других своих собратьев, в том числе на пёстрого Salticus scenicus, которого еще называют «зеброй». Но отличается большей шелковистостью и оттенками раскраски, благодаря которой его сложно заметить на коре дерева.
«Если у зебры основной цвет чёрный, то у нашего — бурый с переливом в сторону фиолетового. Такой эффект выдают лучи солнца, падая на волоски и преломляясь», — поясняет знаток природы в Telegram-канале «Волго-Ахрубинские истории».
И присуждает «симпатичнейшему Степану Богдановичу» первенство в номинации «Весна-2026. Поползли».
Видео: t.me/VolgaAkhtubaStorys.