Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Паук-скакун Степан Богданович попал на камеру рыбака-волгоградца — видео

В кадр попал скакунчик опоясанный — Salticus cingulatus. Он очень похож на других своих собратьев, но отличается большей шелковистостью и оттенками раскраски.

С наступлением весеннего тепла в Волгоградской области проснулись пауки. С одним из представителей этого вида фауны встретился накануне рыбак из Ленинского района Вадим Чугунов.

В кадр попал скакунчик опоясанный — Salticus cingulatus. Он очень похож на других своих собратьев, в том числе на пёстрого Salticus scenicus, которого еще называют «зеброй». Но отличается большей шелковистостью и оттенками раскраски, благодаря которой его сложно заметить на коре дерева.

«Если у зебры основной цвет чёрный, то у нашего — бурый с переливом в сторону фиолетового. Такой эффект выдают лучи солнца, падая на волоски и преломляясь», — поясняет знаток природы в Telegram-канале «Волго-Ахрубинские истории».

И присуждает «симпатичнейшему Степану Богдановичу» первенство в номинации «Весна-2026. Поползли».

Видео: t.me/VolgaAkhtubaStorys.