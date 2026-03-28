Белорус подрался с попутчиком в турпоездке в Батуми и отсудил у него 14 тысяч. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
Житель Минска с иском обратился в суд о взыскании материальной компенсации морального вреда с мужчины, с которым ездил в туристическую поездку.
В июне 2025 года минчанин отправился в турпоездку по Грузии и Армении. Вместе с попутчиком в Батуми он заселился в арендованную недалеко от моря трехкомнатную квартиру. После этого они пошли гулять по городу.
Мужчины вернулись поздно, начали переодеваться и разбирать пакеты с едой. Вдруг из комнаты выбежал мужчина, ехавший вместе с ними, но который предпочел остаться в квартире отдыхать. И начал делать замечания остальным участникам поездки, которые, как он считал, вели себя шумно и не давали ему спать.
Минчанин попытался разрешить назревающий конфликт мирно и упомянул, что у него день рождения, который он хотел бы отметить. Однако мужчина с этим не согласился и между ними началась словесная перепалка, а затем он предложил имениннику подраться.
Туристы начали двигаться в сторону выхода из квартиры. Уже в коридоре инициировавший драку мужчина резко с разворота ударил жителя Минска со всей силы левым предплечьем в голову, прижал к себе, совершил захват за шею, а затем повалил на пол. В этот момент минчанин почувствовал резкую боль в области левой лодыжки. Однако мужчина продолжал на нем лежать, душить, пока его не оттащили в сторону другие туристы.
Минчанин попал в госпиталь, где у него обнаружили серьезный двойной перелом ноги, а также подвывих голеностопного сустава. Ему провели операцию. Чтобы ее оплатить, мужчина взял в долг у попутчиков. Спустя несколько дней его выписали. Ему пришлось купить костыли, лекарства, специальный фиксатор, и вместе с группой он поехал далее по маршруту.
Истец неоднократно посещал платные медицинские центры в разных городах, где ему ставили уколы и делали перевязки. Мужчина, начавший конфликт, вернулся в Минск на самолете.
Когда пострадавший вернулся в белорусскую столицу, то продолжил лечение в поликлинике по месту жительства и в больнице, где ему провели операцию по удалению синдесмозного винта. На больничном мужчина был 126 дней.
Затем он обратился с заявлением в милицию, но в заведении уголовного дела ему отказали. Тогда мужчина подал иск в суд о взыскании с попутчика материальной компенсации морального вреда в сумме 37 000 рублей.
Во время судебного заседания ответчик не признал исковые требования. Он настаивал, что потасовка была обоюдной, они вдвоем с истцом упали, и тот сам повредил себе ногу.
Помощник прокурора Заводского района по особым поручениям Владислав Гапанович уточнил, что суд признал доводы мужчины несостоятельными:
— Во-первых, инициатором конфликта являлся ответчик. Во-вторых, именно он первым напал на истца, схватил его за шею и повалил на пол, после чего тот стал жаловаться на сильные боли в ноге.
Гапанович добавил, что показания истца и свидетелей не были противоречивы: они согласовывались между собой в деталях и не опровергались самим ответчиком. Суд постановил взыскать с ответчика в пользу минчанина материальную компенсацию морального вреда в размере 14 000 рублей.
