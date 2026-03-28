Юных свердловчан начали проверять на соблюдение ПДД

В Свердловской области в связи с началом весенних каникул 28 марта 2026 года стартовала акция «Внимание: каникулы!», в ходе которой сотрудники региональной Госавтоинспекции проверяют детей и подростков на соблюдение ПДД.
— Акция «Внимание: каникулы!» стартовала 28 марта в Свердловской области. Она продлится до 5 апреля. Задача специалистов — проверить, как дети соблюдают ПДД, и провести беседы с родителями, — рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Так, с 28 марта по 5 апреля сотрудники Госавтоинспекции, патрульные, участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних работают во дворах, парках и скверах, а также возле пешеходных переходов.
Свердловчанам также напоминают о безопасности при вождении велосипеда. Специалисты настоятельно рекомендуют использовать наколенники и налокотники, а также шлемы. Отмечается, что велосипедистам, не достигшим возраста 14 лет, запрещено выезжать на дорогу.