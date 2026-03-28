Красноярских сусликов нарядили в костюмы в стиле Болливуда

В Красноярске продолжается добрая традиция украшать бронзовые фигурки сусликов. На этот раз зверьки сменили привычные вязаные шарфы и шапочки на роскошные восточные наряды из парчи и атласа. Образы созданы в узнаваемой эстетике индийских комедий.
Для каждой фигурки разработали индивидуальный наряд. Так, «Страж» примерил шаровары из ярко-зеленой парчи с золотым поясом и тюрбан с пером. Суслики-молодожены также преобразились: «жених» облачился в расшитый кафтан и белый тюрбан, а его спутница — в ярко-оранжевую юбку из органзы и фату с жемчугом.
Малыш «Речник» предстал перед горожанами в синем сари и красно-оранжевой чалме, а его лодку украсили цветочными гирляндами.
Необычное преображение связано с выходом новой комедии.