Охотуправление края зафиксировало два конфликта с тиграми за 10 дней.

Факты присутствия краснокнижных хищников отмечены в двух муниципальных образованиях региона. В Хабаровском районе, на территории поселка Корфовский, инспекторы зафиксировали следы особи, ограничившись профилактическими беседами с дачниками. В Бикинском округе, в селе Пушкино, действия хищника привели к гибели двух домашних животных. Специалисты охотнадзора реализовали комплекс мер по отпугиванию тигра от населенного пункта, в настоящее время за передвижением особи установлен контроль.