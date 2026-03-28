Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Охотуправление края зафиксировало два конфликта с тиграми за 10 дней

Источник: Комсомольская правда

Управление охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края представило данные оперативного мониторинга конфликтных ситуаций с дикими животными за вторую декаду марта 2026 года. Согласно официальному отчету, за указанный период зарегистрировано два случая выхода амурских тигров к жилью, об этом сообщает пресс-служба управление охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Факты присутствия краснокнижных хищников отмечены в двух муниципальных образованиях региона. В Хабаровском районе, на территории поселка Корфовский, инспекторы зафиксировали следы особи, ограничившись профилактическими беседами с дачниками. В Бикинском округе, в селе Пушкино, действия хищника привели к гибели двух домашних животных. Специалисты охотнадзора реализовали комплекс мер по отпугиванию тигра от населенного пункта, в настоящее время за передвижением особи установлен контроль.

Ведомство напоминает, что проживание в непосредственной близости от ареала тигра требует строгого соблюдения правил содержания скота и собак. При возникновении любой угрозы со стороны диких зверей жителям края следует обращаться в экстренные службы по единому номеру 112. Любые самостоятельные действия в отношении хищников запрещены законом.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru