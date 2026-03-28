В Калининграде состоялась встреча для женщин в новом формате

Форум «Многогранность роли женщины в современной России. Энергия. Здоровье. Реализация» прошел 4 марта в Калининграде в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.
Центральным событием стало выступление психолога, кандидата социологических наук, радиоведущей, бизнес-тренера и лектора Российского общества «Знание» Анетты Орловой. Она рассказала, как поддерживать внутренний ресурс, сохранять баланс между карьерой и семьей и находить время на саморазвитие. Также работали четыре тематические секции: «Карьера и семья», «Психология и ресурс», «Движение и энергия», «Здоровье и красота». Гостям рассказали о федеральных и региональных мерах государственной поддержки для семей с детьми и будущих мам.
В ходе форума работали информационные площадки, в том числе центра занятости населения и отделения Социального фонда России по Калининградской области, где желающие могли проконсультироваться и получить информацию о мерах социальной поддержки. Кроме того, для женщин организовали творческие тренинги, трансформационную игру и арт-практики. Они ознакомились с комплексом упражнений цигун и народной гимнастикой, приняли участие в голосовом интенсиве и мастер-классе по танцевальным движениям в стиле капоэйра.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.