Россияне назвали пенсию в размере 53,5 тысячи рублей достойной

Пенсионные ожидания жителей России относительно осени 2025 года увеличились на 7%. Достойной суммой теперь считается 53,5 тысячи рублей.
«Достойная пенсия, по мнению россиян, — 53 500 рублей в месяц, что на 7% выше показателей опроса, проведенного в октябре 2025», — говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
При этом запросы у мужчин и женщин разные: они хотят получать 54,8 тысячи и 52,4 тысячи рублей соответственно.
Отмечается, что к выплатам более требовательны граждане в возрасте от 45 лет. Они считают, что достойная пенсия должна составлять 56,2 тысячи рублей. Опрошенные россияне в возрасте 35−45 лет готовы к сумме 55,8 тысячи рублей, а молодежь (до 35 лет) — к пенсии в 50,8 тысячи рублей.
Пенсионные ожидания повышает и наличие высшего образования. Так, если респонденты с дипломами вузов назвали достойной сумму в 55,8 тысячи рублей, то те, кто получили среднее профессиональное образование, — 52,1 тысячи рублей.
Первое место в списке мегаполисов с максимальными пожеланиями к размеру пенсии по-прежнему занимает Москва. Жители столицы хотели бы получать 57,9 тысячи рублей, что на 10% превышает показатель октября прошлого года. Далее идут Санкт-Петербург (57,6 тысячи рублей), Хабаровск (55,4 тысячи рублей), Краснодар (54,9 тысячи рублей), Владивосток и Красноярск (по 54,5 тысячи рублей).