Награды за вклад в развитие региона вручили в Нижнем Новгороде

Заслуги жителей области отметили губернатор и спикер парламента.

Источник: Комсомольская правда

В Законодательном собрании Нижегородской области 27 марта состоялась торжественная церемония награждения. Региональные награды вручили спикер парламента Евгений Люлин и губернатор Глеб Никитин. Они отметили вклад жителей в развитие экономики, социальной сферы и общественной жизни региона, сообщили в пресс-службе ЗСНО.

Одной из главных наград — ордена «За гражданскую доблесть и честь» III степени — удостоились представители аграрной отрасли. Среди них руководитель Городецкого молочного завода Нина Квасникова и председатель колхоза имени Куйбышева Евгений Кочетов.

Почётные грамоты области получили руководители, депутаты и специалисты различных ведомств, включая представителей лесного хозяйства, органов власти и экономического блока. Также награды вручили сотрудникам аппарата парламента и муниципальным деятелям.

Отдельно отметили работников Законодательного собрания — им вручили почётные знаки «За заслуги». По словам Евгения Люлина, за каждым награждённым стоит многолетний труд, ответственность и вклад в устойчивое развитие региона.