Суд арестовал жителя Балтийска, напавшего с ножом на оператора АЗС в поселке Мечниково

Прокуратура Балтийска признала законным возбуждение уголовного дела о покушении на убийство в отношении 20-летнего местного жителя. С учетом позиции надзорного ведомства обвиняемый заключен под стражу.
Нападение произошло в ночь на 26 марта на автозаправочной станции в поселке Мечниково. Мужчина нанес оператору множество ножевых ранений в спину и грудь. 43-летняя женщина смогла вырваться и позвонить работодателю, в настоящее время она госпитализирована.
Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура Калининградской области.