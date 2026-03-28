Высокий риск схода лавин сохраняется в горах Казахстана

«В связи с нестабильными погодными условиями и накоплением снежного покрова на отдельных участках сохраняется риск самопроизвольного схода снежных лавин», — говорится в сообщении в субботу.
Как уточняется, с начала лавиноопасного периода зарегистрировано 66 самопроизвольных сходов лавин общим объемом более 175 тыс. кубометров снежной массы.
Отмечается, что в целях безопасности проведено 99 профилактических спусков лавин.
По данным ведомства, мониторинг лавиноопасных участков проводится на постоянной основе, выполнено 378 наземных обследований, установлено 110 предупреждающих знаков.
Сообщается, что наиболее опасная ситуация сохраняется в горных районах Алматы, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областей, области Жетысу, а также Туркестанской области.
В МЧС рекомендуют воздержаться от посещения горных районов в период действия предупреждений о лавинной опасности.