В Полевском в Свердловской области внедрили онлайн-контроль вывоза мусора

Пилотный проект по онлайн-контролю за вывозом твердых коммунальных отходов стартовал в городе Полевском в Свердловской области. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте информационной политики региона.
В личном кабинете сотрудники местной администрации будут получать оперативную информацию о вывозе отходов: информацию о каждой контейнерной площадке, отчеты о фотофиксации до и после уборки, а также сведения о задействованной спецтехнике. Сервис позволяет формировать и фильтровать данные по необходимым параметрам. После завершения тестирования проекта в Полевском практика будет распространена на все муниципалитеты Западного административно-производственного объединения, для которых разработают график подключения.
«Доступ к информации о вывозе ТКО позволит находить узкие места и вместе с муниципалитетами решать системные вопросы, повышая качество услуги. Представители администраций смогут видеть проблемные площадки, где требуется увеличить количество контейнеров или провести их замену, а также оперативно реагировать на факторы, мешающие вывозу отходов», — подчеркнул генеральный директор регионального оператора «ЭкоПарк» Сергей Тесля.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.