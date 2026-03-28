В Воронеже прошёл первый день Форума креативных индустрий

27 марта в Воронеже состоялся первый день Форума креативных индустрий «Вдохновение в истоках» (12+). В конференц-залах «Воронеж Марриотт Отеля» прошла основная часть деловой программы.
Среди ключевых тем, которые обсуждали эксперты, — формирование нового русского стиля и его отражение в современных творческих практиках, использование фольклора и локального культурного кода в музыке, анимации и геймдеве, а также современное переосмысление традиционных ремёсел в дизайне одежды, керамике и предметном дизайне.
В течение дня состоялись пленарное заседание и 6 тематических дискуссий. В деловой программе первого дня Форума приняли участие 39 экспертов в области креативных индустрий из разных регионов России. Общее число посетителей деловой программы 27 марта превысило 700 человек.
Одним из ключевых событий стала дискуссия, посвящённая современному прочтению русского культурного кода, с участием хэдлайнера Форума — Алёны Ахмадуллиной, российского дизайнера одежды, члена координационного совета по вопросам развития креативных (творческих) индустрий под сопредседательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации A.В. Новака и Заместителя Руководителя Администрации Президента Российский Федерации М. С. Орешкина.
В рамках обсуждения Алёна Ахмадуллина отметила, что её работа с культурным наследием складывалась постепенно и со временем обрела чёткую концепцию:
«Когда я начинала, это не было осознанной программой — я просто обращалась к сказочной образности, фольклору, орнаментам, женским архетипам. И только спустя годы стало понятно, что у всего моего творчества есть единая интонация. Сегодня этот культурный код можно описать как сочетание современной формы и архетипических образов, соединение ручной работы и актуальных трендов. Но самое важное — это перевод русской культуры на современный язык моды».
Также в этот день состоялось пленарное заседание «Креативные проекты на основе традиционных ремёсел: скрытый потенциал Воронежской области» с участием представителей региональной власти и профильных ведомств, а также федеральных институтов развития и экспертного сообщества. Среди них: Артем Юрьевич Верховцев, Заместитель председателя Правительства Воронежской области; Мария Александровна Мазур, министр культуры Воронежской области; Михаил Юрьевич Москальцов, министр предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области; Екатерина Вадимовна Черкес-заде, советник генерального директора по креативной экономике Агентства стратегических инициатив; Юлия Васильевна Бычкова, управляющий партнер арт-парка «Никола-Ленивец»; Мария Олеговна Шедова, куратор проекта «Универмаг» Национального центра «Россия».
В ходе пленарного заседания обсуждались перспективы развития ремёсел Воронежской области, их интеграция в креативную экономику и меры поддержки отрасли.
Также в рамках пленарного заседания прошло награждение победителей креативного хакатона «Новая жизнь воронежских ремёсел». Первое место заняла команда ВГТУ с проектом «Шахманка», второе — Школа креативных индустрий «Матрёшка» с проектом «Заманка — хата», третье — Воронежский колледж «Номос» с проектом «Лето в деревне».
Министр культуры Воронежской области Мария Мазур подчеркнула высокий уровень представленных инициатив:
«Все проекты, представленные в рамках хакатона, — это проработанные идеи, которые имеют потенциал для реализации. Наша задача — рассказать о культурном богатстве региона и передать эти наработки предпринимательскому сообществу, чтобы они могли получить дальнейшее развитие».
Параллельно с деловой программой в Центре креативных индустрий «Матрёшка» продолжала работу выставка «Искусство ориентирования в неизвестности», посвящённая исследованию региональной идентичности через современные художественные практики.
Завершением первого дня Форума креативных индустрий «Вдохновение в истоках» стал акустический концерт группы Settlers из Санкт-Петербурга, который прошёл в ЦКИ «Матрёшка».
Форум продолжит работу 28 марта. Второй день программы пройдёт в Центре креативных индустрий «Матрёшка» и объединит деловые мероприятия, маркет мастеров народных промыслов Черноземья, ремесленную мастерскую, выставочную программу, а также концерт Сергея Старостина и группы «Абстрактор».
Ознакомиться подробнее с программой Форума можно на официальном сайте: forum-creative.ru. Участие в деловой программе бесплатно, по предварительной регистрации.
Организаторы Форума — Министерство культуры Воронежской области и Центр креативных индустрий «Матрёшка» при содействии Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области. Стратегический партнёр — Воронежский областной центр народного творчества и кино.