Более 50% бюджетных мест для абитуриентов в Беларуси в 2026 приходятся на четыре специальности

Кстати, в медицинских вузах были отменены платные места для очной формы обучения в 2026 году (подробнее мы писали здесь). В Министерстве здравоохранения отметили, что число мест не сократили, а увеличили: вместо 200 платных в 2025 году добавили 760 бюджетных. Кроме того, также пересмотрели и целевой набор. Он составляет от 40% до 70% в зависимости от востребованности специальности (в 2025 году было 80%). А вот как Минобразования объяснило решение не набирать первокурсников-платников в медвузы Беларуси в 2026 году.