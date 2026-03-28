Более 50% бюджетных мест для абитуриентов в Беларуси в 2026 приходятся на четыре специальности

Более 50% абитуриентов в Беларуси поступят на бюджет по четырем специальностям. Подробности сообщает sb.by.
В 2026 году белорусские вузы готовы принято 49,1 тысячи абитуриентов, из которых примерно 33,1 тысячи — на бюджет. В топе направлений находятся четыре: 3900 (11,8%) — будущие педагоги, 3700 (11,2%) — будущие врачи, 3100 (9,4%) — аграрии, а примерно 7700 (23,3%) — инженеры.
Кстати, в медицинских вузах были отменены платные места для очной формы обучения в 2026 году (подробнее мы писали здесь). В Министерстве здравоохранения отметили, что число мест не сократили, а увеличили: вместо 200 платных в 2025 году добавили 760 бюджетных. Кроме того, также пересмотрели и целевой набор. Он составляет от 40% до 70% в зависимости от востребованности специальности (в 2025 году было 80%). А вот как Минобразования объяснило решение не набирать первокурсников-платников в медвузы Беларуси в 2026 году.
