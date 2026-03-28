В проект «Играй в Москву» добавили маршрут «Порт пяти морей. Легенда якоря»

Маршрут «Порт пяти морей. Легенда якоря» представили в проекте «Играй в Москву!» в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.
Участникам маршрута предстоит стать юнгами и пройти испытания, чтобы получить звание капитана корабля «Дружба». Выполняя практические задания в игровой форме, ребята узнают, почему столицу называют портом пяти морей и как появился канал имени Москвы, а также ознакомятся с историей российского флота, важными изобретениями и морской культурой. Например, они смогут подсчитать цветные медальоны на фасаде Северного речного вокзала и узнать о создателе первой в мире подводной лодки Ефиме Никонове.
Участники также научатся передавать сообщения с помощью семафорной азбуки, узнают, как подводники общались при помощи перестукивания, побывают на настоящей подводной лодке, ознакомятся с бытом моряков и посетят кают-компанию, где увидят любимые настольные игры экипажа. Юные исследователи от 6 до 14 лет могут ответить на вопросы викторины о Северном речном вокзале, подготовленные проектом «Активный гражданин — детям», и принять участие в тематической онлайн-игре.
