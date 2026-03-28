Парня, едва не зарезавшего женщину под Балтийском, отправили в СИЗО

О неадеквате, который ночью 26 марта напал на оператора автозаправочной станции в поселке Мечниково под Балтийском, «Комсомолка» уже сообщала. Получившая несколько ножевых ударов в спину и грудь женщина до сих пор находится в тяжелом состоянии.
Так вот, прокуратура Балтийска признала законным возбуждение уголовного дела о покушении на убийство и настаивала на заключении 20-летнего поножовщика под стражу. Суд вполне предсказуемо пошел навстречу надзирающему ведомству и отправил преступника в следственный изолятор.
Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 6 лет до 11, 9 лет.