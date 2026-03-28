В Калининградской области нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны

В Калининградской области были обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

На место вызвали пиротехников поисково-спасательного отряда МЧС, которые очистили местность от опасных находок.

Как рассказали в ведомстве, в карьере по добыче глины в районе поселка Яблоневка Гурьевского муниципального округа нашли пять фугасных авиабомб весом 100 и 50 килограммов, а в поселке Заостровье Зеленоградского муниципального округа на берегу моря — стокилограммовую противолодочную авиабомбу.

Для безопасного подрыва пиротехники эвакуировали боеприпасы на полигон.

Всего с начала года, по данным МЧС, в регионе было обнаружено и уничтожено 60 взрывоопасных предметов, в том числе 34 авиабомбы.

Кстати.

Ранее сообщалось, что МЧС России дооснастит свои подразделения разминирования современными образцами техники, а также увеличит штат специалистов-пиротехников. Планируется увеличить количество специалистов по разминированию до 3562. Сейчас их общая численность составляет 753 человека.